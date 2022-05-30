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Володин: в июне вступает в силу ряд новых законов

Володин: в июне вступает в силу ряд новых законов
globallookpress/State Duma Russia

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июне.

Депутат в своем Telegram-канале написал, что на 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных выплат — в том числе для семей с детьми.

Граждане с 8 июня будут получать оповещения о возможности получения положенных им льгот. Все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены, подчеркнул Володин.

Также спикер ГД упомянул об увеличении количества бюджетных мест в университетах, а также ужесточении контроля за оборотом оружия. Остальные нововведения перечислены на картинках в посте.

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