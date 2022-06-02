Володин уличил США в желании использовать Украину для ослабления России

«Весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло. Ровно наоборот. Некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой. Например, в Афганистане за двадцать лет пребывания американских войск более 250 тысяч мирных людей погибли, население обнищало», — отметил он.