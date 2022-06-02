Володин уличил США в желании использовать Украину для ослабления России

Белый дом намерен сделать из Украины свою колонию, чтобы выкачать из нее все ресурсы. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД не исключил, что Вашингтон хочет использовать Киев для того, чтобы ослабить Москву.
«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что все государства, которые США хотели привести к «демократии и процветанию» теперь находятся в хаосе и борются с гуманитарными проблемами.
«Весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло. Ровно наоборот. Некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой. Например, в Афганистане за двадцать лет пребывания американских войск более 250 тысяч мирных людей погибли, население обнищало», — отметил он.
Ранее RT информировал, что американский лидер Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Сообщается, что в него будут входить РСЗО HIMARS.