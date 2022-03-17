Володин сообщил, что закон об ужесточении наказания за педофилию вступил в силу

Володин подчеркнул, что теперь появились отягчающие

обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком. Кроме

того, законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений

против детей до 14 лет, сроком лишения свободы до одного года.