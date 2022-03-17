Володин сообщил, что закон об ужесточении наказания за педофилию вступил в силу

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Новый закон об ужесточении наказания за педофилию
вступил в силу с 17 марта. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в
своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что теперь появились отягчающие
обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком. Кроме
того, законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений
против детей до 14 лет, сроком лишения свободы до одного года.
«Это решение поддерживает общество, нам всем важно
защитить наших детей от насилия. Неоднократно говорил и повторю еще раз:
педофилов необходимо наказывать максимально жестко, делать все, чтобы не
допустить рецидивов. Работа будет продолжена», — сказал спикер Госдумы.
Также вводится
ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних при помощи интернета. В таком случае ответственность предусматривается лишением свободы до шести лет.