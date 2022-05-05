Володин: Россия может использовать ядерное оружие только в рамках обороны

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Россия может использовать ядерное оружие, только если по стране будет нанесен удар. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам парламентария, если по России «наносят ядерный удар», страна ответит на него. Однако это возможно лишь при обороне, утончил в эфире радио «Комсомольская правда» спикер ГД.
«Это только в рамках обороны», – подчеркнул Володин.
Депутат напомнил, что из всех стран ядерное оружие применяли только США. По словам Володина, «они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки». Право на превентивный удар заложено в концепции США.
В России применение ядерного оружия заложено «только как возможность ответа на нанесенный удар», заключил Володин.
загрузка...