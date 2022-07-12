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Володин разъяснил, зачем Госдума соберется 15 июля на внеочередное заседание

Володин разъяснил, зачем Госдума соберется 15 июля на внеочередное заседание
globallookpress/State Duma Russia

Госдума рассмотрит законопроекты по поддержке россиян и экономики страны. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы разъяснил, зачем депутаты собираются на внеочередное заседание 15 июля. На совещании обсудят инициативы представителей ГД и правительства, говорится в комментарии Володина.

«Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — привели слова спикера на сайте Госдумы.

Ранее стало известно, что внеочередное заседание запланировано на 12:00, 15 июля. Как подчеркнул Володин, на рассмотрение нижней палаты парламента поступило 42 законопроекта.

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