Володин рассказал о вступающих в силу законах в мае

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о значимых законах, которые вступают в силу с 1 мая.
Парламентарий указал, что законодательно будут защищены права детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Подростки, которым положены эти средства, при трудоустройстве по направлению центра занятости сохранят соцвыплату. Раньше доплата не была предусмотрена.
С 1 мая вступает в силу закон, который предусматривает ответственность за отождествление действий СССР и нацистской Германии. За публичные высказывания на эту тему граждане-нарушители получат штраф в размере до 2 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для юрлиц наказание предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа.
О майских нововведениях спикер Госдумы рассказал в Telegram-канале. Он опубликовал несколько карточек, на которых описаны изменения.