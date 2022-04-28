Володин рассказал о вступающих в силу законах в мае

С 1 мая вступает в силу закон, который предусматривает ответственность за отождествление действий СССР и нацистской Германии. За публичные высказывания на эту тему граждане-нарушители получат штраф в размере до 2 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для юрлиц наказание предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа.