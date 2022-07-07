Володин: пусть в США вспомнят про Аляску, пытаясь распоряжаться чужими ресурсами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал действия администрации президента США Джо Байдена, напомнив про Аляску.
Володин в ходе заседания нижней палаты парламента порекомендовал американцам помнить об Аляске, когда в Белом доме «пытаются распоряжаться российскими ресурсами».
«Есть такой регион — Аляска, и пусть Америка, когда пытается распоряжаться нашими ресурсами, подумает, что нам есть, что возвращать», — заявил Володин.
Напомним, Аляска находилась под контролем Российской империи и была продана США при императоре Александре II в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.