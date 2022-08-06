Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки

Днями покаяния Вашингтона перед всем человечеством за преступления, совершенные против мирных граждан, должны стать 6 и 9 августа. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что 77 лет назад США сбросили на Хиросиму атомную бомбу, а через три дня сравняли с землей второй город – Нагасаки. Это был вопиющий акт агрессии против невинных мирных граждан.
«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир», – отметил Володин.
Политик подчеркнул, что Вашингтон на протяжении всей своей истории придерживался колониальной политики разорения и убийств, живя исключительно за счет других. После Хиросимы и Нагасаки США принесли горе в Корею, Вьетнам, Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и, наконец, на Украину.