Володин предупредил Зеленского о возможности потерять Киев

Володин предупредил Зеленского о возможности потерять Киев Новости
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин оценил вчерашнее решение президента Украины Владимира Зеленского по отказу от переговоров с российской стороной.

По его словам, Зеленский за свою политическую карьеру уже совершил одну фатальную ошибку, которая привела к полной потере Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас же украинский лидер, игнорируя возможность переговоров о прекращении боевых действий, стоит на пороге своей второй ошибки, цена за которую будет гораздо выше.

«С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — написал Володин в собственном Telegram-канале.

Стоит отметить, что российская делегация сегодня прибыла в Гомель. Однако украинская сторона отказывается от диалога на территории Белоруссии.

 
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