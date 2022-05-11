Володин предупредил Украину об угрозе голода после ленд-лиза США

США выделили Украине 40 млрд долларов по программе ленд-лиза, напомнил политик. Это означает, что деньги придется возвращать. Постоянно закредитовывание Украины никак не улучшает жизнь обычных граждан этой страны, а лишь затягивает военные действия на ее территории.