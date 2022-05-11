Володин предупредил Украину об угрозе голода после ленд-лиза США

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Президент США Джо Байден ищет пути вывоза зерна из Украины, чтобы «снизить цены» на жизненно важное продовольствие. Политика Вашингтона, который заковал Киев в многомиллиардные долги своим ленд-лизом, может угрожать Украине голодомором, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
США выделили Украине 40 млрд долларов по программе ленд-лиза, напомнил политик. Это означает, что деньги придется возвращать. Постоянно закредитовывание Украины никак не улучшает жизнь обычных граждан этой страны, а лишь затягивает военные действия на ее территории.
Белый дом повесил долговое ярмо на шею Киева, чтобы забирать нужные ему ресурсы. Американцев мало беспокоит голод, который может начаться на Украине.
«Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — написал Володин.
Ранее военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что программа американского ленд-лиза превратит Украину в «вечного должника».