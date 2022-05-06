Володин предупредил о потенциальной опасности Украины из-за развития нацистской идеологии

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Основой всего государственного строя на Украине является нацистская идеология, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Из-за радикальных идей, которые распространены в соседнем государстве, украинский режим несет в себе потенциальную угрозу для России. Кроме того, в опасности также находятся и сами украинцы, передает радио kp.ru.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита республик Донбасса от агрессии со стороны Киева.
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