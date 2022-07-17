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Володин предрек Западу эффект «бумеранга» на фоне поставок вооружений Киеву

Володин предрек Западу эффект «бумеранга» на фоне поставок вооружений Киеву
globallookpress/State Duma Russia

Запад может столкнуться с эффектом «бумеранга», отправляя оружие Киеву. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин считает, что из-за непрофессионализма киевской власти западные ракеты могут вернуться своим владельцам. Он указал на то, как глава МО Украины Алексей Резников даже не может отличить виды вооружения.

«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти “подарки” могут вернуться», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что российская армия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что она будет доведена до конца.

бумеранг володин Запад Киев ракеты Украина
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