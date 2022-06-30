Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов боевых действий

Российских военных корреспондентов, которые работают в рамках спецоперации на Украине, могут наделить статусом ветеранов боевых действий.
Данную поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта о наделении гражданских лиц, привлеченных к СВО, статусом ветеранов боевых действий. С соответствующим предложением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«У нас время есть до второго чтения для того, чтобы законопроект доработать. И, коллеги, возможно, будет правильно предусмотреть во втором чтении внесение поправки о военных корреспондентах», — подчеркнул он.
Россия начала вынужденную спецоперацию по защите республик Донбасса 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, агрессия киевского режима не оставила Москве иного выбора.