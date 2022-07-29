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Володин потребовал проверить «Леруа Мерлен» из-за фотообоев с «украинским» Крымом

Володин потребовал проверить «Леруа Мерлен» из-за фотообоев с «украинским» Крымом
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам нижней палаты парламента провести проверку в отношении магазинов «Леруа Мерлен». Поводом стала продажа фотообоев с изображением Крыма в составе Украины.

Председатель ГД инициировал проверку после обращения неравнодушных москвичей, которые обнаружили неверную карту с полуостровом на детских обоях. Об этом сообщается в пресс-службе Госдумы.

«На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. Председатель Государственной думы дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования», — пояснили представители нижней палаты парламента.

Володин счел инцидент примером продвижения повестки НАТО в России. Парламентарий уверен: с подобными выпадами необходимо бороться.

володин Крым леруа мерлен НАТО
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