Володин потребовал проверить «Леруа Мерлен» из-за фотообоев с «украинским» Крымом

«На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. Председатель Государственной думы дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования», — пояснили представители нижней палаты парламента.