Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует переименовать столицу страны Киев в Нуланд.
Володин в своем Telegram-канале напомнил о том, как после госперворота на Украине в 2014 году киевская власть принялась переписывать историю. Дело дошло и до названий: улицу Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга.
«Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США. Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)» — тут же написал спикер Госдумы.
Ранее Володин отреагировал на идею передать Киеву ядерное оружие, которую озвучил бывший министр иностранных дел Польши. Спикер Госдумы посоветовал ему провериться у психиатра, сдать мандат депутат и сидеть дома под присмотром.