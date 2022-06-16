Володин посоветовал Зеленскому переименовать Киев в честь раздававшей печеньки Нуланд

Володин в своем Telegram-канале напомнил о том, как после госперворота на Украине в 2014 году киевская власть принялась переписывать историю. Дело дошло и до названий: улицу Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга.