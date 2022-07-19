Володин пошутил над «недовольными» депутатами, приехавшими на внеплановое заседание Госдумы

«Николай Васильевич (Коломейцев — ред.), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» — сыронизировал Володин.