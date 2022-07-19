Володин пошутил над «недовольными» депутатами, приехавшими на внеплановое заседание Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутату Николаю Коломейцеву с необычной просьбой, передает РИА Новости.
Так, спикер ГД в шуточной форме попросил у депутата предоставить ему перечень парламентариев, которые оказались «недовольны» приездом на внеплановое пленарное заседание нижней палаты во время своего отпуска.
«Николай Васильевич (Коломейцев — ред.), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» — сыронизировал Володин.
Ранее председатель ГД подчеркивал, что в ходе встречи 15 июля депутаты рассмотрят предложения по поддержке россиян и экономики государства.