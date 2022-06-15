Володин поддержал сохранение смертной казни в ДНР для неонацистов

Необходимо оставить высшую меру наказания в ДНР для тех, кто совершает преступления против человечества. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик поддержал идею о сохранении смертной казни в республике для неонацистов. Он поделился мнением в Telegram.
«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — написал Володин.
Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.