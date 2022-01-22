Володин ожидает визита Медведчука и депутатов Рады в Госдуму

Украинский политик Виктор Медведчук и другие депутаты Рады из «группы дружбы» посетят Госдуму для проведения диалога в рамках парламентского сотрудничества, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Группы по взаимодействию с парламентами Британии, США и Украины ранее были образованы в Госдуме. Куратором стал депутат Евгений Попов. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук назвал создание «группы дружбы» между парламентами России и Украины важным шагом для нормализации двусторонних отношений.

«Ждем Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения», — сообщил в Telegram-канале Володин.

Ранее Медведчук заявил, что в конституции Украины следует раз и навсегда закрепить ее внеблоковый статус. В первую очередь выгодно для самого государства, считает политик.

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