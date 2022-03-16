Володин: ответственность за милитаризацию Украины лежит на Байдене

«В Вашингтоне истерика.

От сенаторов до президента. К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее

на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал

его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не

посчитал возможным пойти на диалог», — написал Володин.