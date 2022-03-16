Володин: ответственность за милитаризацию Украины лежит на Байдене

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Президент США Джо Байден начинает понимать, что за
происходящее на Украине предстоит отвечать ему. Об этом заявил спикер
Государственной думы Вячеслав
Володин в своем Telegram-канале.
Володин считает, что
мировому сообществу необходимо осознать, кто был инициатором милитаризации
Украины. Ключевыми фигурами стали именно Байден и Конгресс США.
«В Вашингтоне истерика.
От сенаторов до президента. К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее
на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал
его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не
посчитал возможным пойти на диалог», — написал Володин.
Силы РФ и ЛДНР проводят совместную спецоперацию по
демилитаризации и денацификации Украины. Целью операции является защита мирных
жителей Донбасса и русскоговорящего населения страны от дискриминации, а также агрессии
украинских силовиков и националистов.