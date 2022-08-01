Володин ответил Украине на претензии по возвращению зарубежного имущества СССР

Более того, оплачивая советские долги, Россия не забывала и поддерживать братские народы, в том числе на Украине. Так, с 1991 по 2013 годы Киев получил от Москвы преференции по энергоносителям на сумму около 250 млрд долларов. Однако все это «профукали и разворовали». Чтобы не признаваться в собственных преступлениях, Киев ищет любые способы остаться наплаву.