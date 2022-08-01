Володин ответил Украине на претензии по возвращению зарубежного имущества СССР

Киев поднял вопрос о «возвращении» части советского зарубежного имущества, забыв, какую колоссальную помощь получил от Москвы за годы, прошедшие с распада СССР, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, на Украине обсуждается вопрос о возвращении «хотя бы трети» советского имущества, доставшегося России. По какой-то причине никто не вспоминает, что РФ получила не только большую часть советских владений, но и проблем.
«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 млрд долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — предложил Володин.
Более того, оплачивая советские долги, Россия не забывала и поддерживать братские народы, в том числе на Украине. Так, с 1991 по 2013 годы Киев получил от Москвы преференции по энергоносителям на сумму около 250 млрд долларов. Однако все это «профукали и разворовали». Чтобы не признаваться в собственных преступлениях, Киев ищет любые способы остаться наплаву.
«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — убежден спикер ГД.
Напомним, о возвращении Украине «хотя бы трети» заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.