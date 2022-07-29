Володин осудил пережидающих спецоперацию в «теплых странах» россиян

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает предателями тех, кто уехал из России на время проведения российской спецоперации на Украине в «теплые страны». Мнением парламентарий поделился на форуме «Территория смыслов».
Вопрос Крыма и признание Луганской и Донецкой народных республик Володин считает консенсусом «всех политических сил Российской Федерации». Не поддержавшие это решение «не с народом», заявил спикер Госдумы.
«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать: он – предатель», – сказал Володин.
Ранее спикер Госдумы предложил сократить отпуск чиновникам и депутатам примерно на 15 дней, сообщает «360». Сейчас их отдых длится 42 календарных дня.