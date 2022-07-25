Володин объяснил, зачем Байдену продолжение украинского кризиса

Президенту США Джо Байдену нужно продолжение украинского кризиса, чтобы удержать власть, уверен спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что через пару месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Байдену важно сохранить большинство своих сторонников. В противном случае ему грозит импичмент. К тому же, как считает Володин, при таком раскладе Байден вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах.
«В свое время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.
Ранее Володин заявил о желании Вашингтона превратить Украину в собственную колонию. По его мнению, такой план нацелен на ослабление России и высасывании из Украины всех ресурсов.