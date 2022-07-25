Володин объяснил, зачем Байдену продолжение украинского кризиса

Он напомнил, что через пару месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Байдену важно сохранить большинство своих сторонников. В противном случае ему грозит импичмент. К тому же, как считает Володин, при таком раскладе Байден вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах.