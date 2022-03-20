Володин назвал запрет деятельности 11 украинских партий ошибкой Зеленского

Володин убежден: украинскому президенту Владимиру Зеленскому

следовало вести диалог с представителями запрещенных партий, но тот не захотел

этого. Такую же позицию, по словам спикера Госдумы, лидер соседней страны продемонстрировал

по отношению к ЛНР и ДНР, избрав путь конфронтации.