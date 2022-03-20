Володин назвал запрет деятельности 11 украинских партий ошибкой Зеленского

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал
решение Киева о приостановке деятельности 11 политических партий Украины. Об
этом парламентарий написал в Telegram.
Володин убежден: украинскому президенту Владимиру Зеленскому
следовало вести диалог с представителями запрещенных партий, но тот не захотел
этого. Такую же позицию, по словам спикера Госдумы, лидер соседней страны продемонстрировал
по отношению к ЛНР и ДНР, избрав путь конфронтации.
«Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил
очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий
есть парламентские», — отметил Володин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации
по демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обращения ЛНР и ДНР к
Москве с просьбой о помощи.