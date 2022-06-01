Володин констатировал раскол в американском обществе на фоне ситуации вокруг Украины

Обстановка внутри США демонстрирует раскол в американском обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик обратил внимание, что многие в Соединенных Штатах критикуют политику Вашингтона, которую он проводит на Украине.
«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине. Пример тому – публикации крупнейших американских СМИ», – написал Володин в Telegram.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и его коллега из Украины Владимир Зеленский войдут в историю как лидеры, устроившие голод на планете. По его словам, политикам следует осознать последствия происходящего вокруг украинского государства, информировал телеканал RT.