Володин констатировал раскол в американском обществе на фоне ситуации вокруг Украины

«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине. Пример тому – публикации крупнейших американских СМИ», – написал Володин в Telegram.