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Володин констатировал раскол в американском обществе на фоне ситуации вокруг Украины

Володин констатировал раскол в американском обществе на фоне ситуации вокруг Украины
globallookpress/State Duma Russia

Обстановка внутри США демонстрирует раскол в американском обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание, что многие в Соединенных Штатах критикуют политику Вашингтона, которую он проводит на Украине.

«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине. Пример тому – публикации крупнейших американских СМИ», – написал Володин в Telegram.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и его коллега из Украины Владимир Зеленский войдут в историю как лидеры, устроившие голод на планете. По его словам, политикам следует осознать последствия происходящего вокруг украинского государства, информировал телеканал RT.

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