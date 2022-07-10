Володин: Джонсона следует судить за атаки по мирным территориям России

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон причастен к ударам по мирным территориям России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик уверен, что ушедшего в отставку главу британского правительства должен ждать суд. Именно этот человек призывал бомбить мирные города России.
«Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации», – сказал политик в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ попытались нанести удар «Точкой-У» по жилым районам Белгорода и Курска. Ракеты были уничтожены российскими ПВО.