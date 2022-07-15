Володин допустил новое внеплановое заседание Госдумы в случае необходимости

Госдума может провести еще одно заседание в случае необходимости. Такую вероятность допустил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Во время совещания 15 июля председатель Госдумы отметил, что руководство может в очередной раз созвать внеплановое заседание.
«Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — говорится в комментарии Володина.
На совещании депутаты обсудили вопросы поддержки экономики и граждан России. Также политики проголосовали за кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. После одобрения Госдумы президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.