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Володин допустил новое внеплановое заседание Госдумы в случае необходимости

Володин допустил новое внеплановое заседание Госдумы в случае необходимости
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума может провести еще одно заседание в случае необходимости. Такую вероятность допустил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во время совещания 15 июля председатель Госдумы отметил, что руководство может в очередной раз созвать внеплановое заседание.

«Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — говорится в комментарии Володина.

На совещании депутаты обсудили вопросы поддержки экономики и граждан России. Также политики проголосовали за кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. После одобрения Госдумы президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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