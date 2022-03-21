Володин: Байдену грозит импичмент за перевооружение «Азова»*

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Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и
призвать к ответу президента США Джо Байдена и объявить ему импичмент. Об этом
заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщил российский политик, в 2017 году Конгресс США
принял закон об ассигнованиях Пентагону, который, в том числе запретил
финансирование деятельности батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Согласно тексту
документа, данная организация была признана неонацистской на территории
Соединенных Штатов.
Однако, вопреки данному государственному решению, в марте
2022 года Байден подписал пакет военной помощи Украине, составившей 800 млн
долларов. Общий же объем американской поддержки уже составил более 2 млрд
долларов.
Вместе с тем вооружение, направленное Киеву с начала
спецоперации, в том числе было распределено между группировками националистов,
включая «Азов»*, подчеркнул Володин.
«Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон. Конгресс
США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США
Байдена», — заявил председатель Госдумы.
По его словам, если Соединенные Штаты являются правовым государством,
то других решений конгресс принять не может.
«Вина за кровь мирных граждан, пролитую националистами “Азова”*,
ложится на президента США», — заключил Володин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена
из строя, несмотря на информационный шум.
* — запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация.