Володин анонсировал рассмотрение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение будут приняты», — уточнил он.