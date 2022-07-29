Володин анонсировал рассмотрение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Депутаты Государственной думы России намерены организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и рассмотреть их в ходе осенней сессии. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Один из подобных законопроектов уже вынесен на рассмотрение, остальные пока находятся на стадии разработки, отметил политик.
«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение будут приняты», — уточнил он.
Также на сайте нижней палаты отметили, что некоторые проекты по защите ценностей уже проходят согласование в правительстве.