Волочкова заинтриговала поклонников появлением на публике в белом наряде

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Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео из аэропорта. Звезда позировала в роскошном белом кардигане, брюках и блузке в тон, в руках она держала букет цветов.
Волочкова опубликовала видео в Telegram. Танцовщица с удовольствием дефилировала в зале ожидания, демонстрируя свой белоснежный наряд.
«Ну, я полетела», — написала она.
При этом Волочкова не раскрыла интригу, куда она летит. Ранее балерина заявила, что никогда не покинет Россию и до последнего будет поддерживать свою страну.
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