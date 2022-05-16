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    Волочкова заинтриговала поклонников появлением на публике в белом наряде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Волочкова заинтриговала поклонников появлением на публике в белом наряде

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео из аэропорта. Звезда позировала в роскошном белом кардигане, брюках и блузке в тон, в руках она держала букет цветов.

    Волочкова опубликовала видео в Telegram. Танцовщица с удовольствием дефилировала в зале ожидания, демонстрируя свой белоснежный наряд.

    «Ну, я полетела», — написала она.

    При этом Волочкова не раскрыла интригу, куда она летит. Ранее балерина заявила, что никогда не покинет Россию и до последнего будет поддерживать свою страну.

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