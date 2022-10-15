Волочкова в день рождения Баскова рассказала о романтике в отношениях с певцом

Балерина Анастасия Волочкова в день рождения Николая Баскова рассказала, какие отношения ее связывают с певцом. По словам артистки, она и Басков — астральные близнецы.
Волочкова отметила самую важную человеческую черту певца – умение дружить. Она вспомнила, что в те моменты, когда ей нужна была психологическая поддержка, Басков никогда не отказывал во внимании. Одним из таких моментов стало романтическое приглашение на Мальдивы, когда балерина находилась в депрессии.
«Он сам купил билеты, мы летели разными рейсами. Сначала прилетела я на один остров. На следующий день Коля на яхте забрал меня. Мы поехали на один из самых дорогущих островов. Там мы прекрасно провели время на огромной вилле», – поделилась Волочкова в беседе с ФАН.
Артистка заметила, что все, что происходило в ее жизни, практически перекликалось с жизнью Николая Баскова. Она может посвятить ему часть своей книги.