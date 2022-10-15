Волочкова в день рождения Баскова рассказала о романтике в отношениях с певцом

«Он сам купил билеты, мы летели разными рейсами. Сначала прилетела я на один остров. На следующий день Коля на яхте забрал меня. Мы поехали на один из самых дорогущих островов. Там мы прекрасно провели время на огромной вилле», – поделилась Волочкова в беседе с ФАН.