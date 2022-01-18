Волочкова устроилась дебош на борту самолета из-за просьбы надеть маску

Волочкова устроилась дебош на борту самолета из-за просьбы надеть маску Новости
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Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась замешана в скандале. Сейчас она отличилась в самолете, на котором летела с Мальдив в Россию.

Волочкова устроила скандал прямо в самолете из-за нежелания надевать маску. Соответствующими кадрами поделились очевидцы происходящего в Instagram. На них видно, что балерина на протяжении долгого времени ругается с бортпроводником и стюардессами.

Знаменитость разозлило требование надеть маску, которые сейчас необходимо носить на любых авиарейсах. Пассажиры рассказали, что истерика звезды длилась час, а успокоить балерину так и не смогли. Пассажиры опасались, что из-за Волочковой воздушное судно совершит незапланированную посадку.

В аэропорту балерину встретила полиция. Однако даже в их присутствии Волочкова не успокаивалась.

 
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