Волочкова удивила поклонников «эффектом вертолета» ногами

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свои навыки и удивила фанатов «эффектом вертолета», которого добилась, соединив сразу два шпагата во время тренировки, сообщает Teleprogramma.pro.
Волочкова с завидной регулярностью делится с поклонниками фотографиями своих шпагатов. Артистка имеет профессиональную растяжку и может сидеть на шпагате практически на любых поверхностях.
Недавно балерина поделилась с поклонниками кадрами со своей тренировки, где она разминает ноги. Так, Волочкова показала, как умеет добиваться «эффекта вертолета», соединив продольный и поперечный шпагат.
Волочкова также сделала несколько балетных папа с веером. По словам артистки, она каждый день неизменно идет в зал и тренируется.