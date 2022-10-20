Волочкова сообщила, на каком этапе находятся ее судебные разбирательства с Большим театром

Экс-балерина Анастасия Волочкова продолжает судиться с Большим театром. Артистка рассказала, на каком этапе находится судебный процесс.
Ранее Волочкова заявляла, что Большой театр не выплачивал ей гонорар с 1998 года. В связи с этим, она может остаться без пенсии.
«Я переросла этот Большой театр, я все там станцевала. И уже натанцевалась этих черных и белых лебедей и фей», — цитирует артистку портал PROZVEZD.
Она отметила, что балерины Большого театра через постель добивались успеха на большой сцене. Однако сама Волочкова решила не идти по этому пути и лишилась работы в культурном учреждении.