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Волочкова сообщила, на каком этапе находятся ее судебные разбирательства с Большим театром

Бывший возлюбленный Волочковой встречается с гадалкой
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Экс-балерина Анастасия Волочкова продолжает судиться с Большим театром. Артистка рассказала, на каком этапе находится судебный процесс.

Ранее Волочкова заявляла, что Большой театр не выплачивал ей гонорар с 1998 года. В связи с этим, она может остаться без пенсии.

«Я переросла этот Большой театр, я все там станцевала. И уже натанцевалась этих черных и белых лебедей и фей», — цитирует артистку портал PROZVEZD.

Она отметила, что балерины Большого театра через постель добивались успеха на большой сцене. Однако сама Волочкова решила не идти по этому пути и лишилась работы в культурном учреждении.

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