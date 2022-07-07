Волочкова раскрыла подробности отношений с 26-летним дагестанцем Ханом

«Хан его зовут. У него строительная фирма, я решила заказать в этой фирме ограждение для своего участка – необычное, зеркальное, очень красивое <…> У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть», – цитирует звезду Teleprogramma.pro.