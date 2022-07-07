Волочкова раскрыла подробности отношений с 26-летним дагестанцем Ханом

Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась подробностями своих отношений с молодым дагестанским предпринимателем.
В соцсетях Волочковой стали появляться фотографии с 26-летним молодым человеком. Пользователи предположили, что новый избранник слишком юн. Однако балерина заявила – ее мужчина уже состоялся в жизни.
«Хан его зовут. У него строительная фирма, я решила заказать в этой фирме ограждение для своего участка – необычное, зеркальное, очень красивое <…> У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть», – цитирует звезду Teleprogramma.pro.
Волочкова призвала поклонников не осуждать ее за желание быть любимой. Она считает, что только недолюбленные женщины считают число ее ухажеров.