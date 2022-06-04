Волочкова поддержала Успенскую в конфликте с соседями

«Когда разборки начинаются между соседями, то это переходит все границы. И если кто-то там попытался подать из соседей в суд на Любовь Успенскую — это говорит об одном, что до публичного известного человека и выдающейся певицы хотели докопаться, сделать ей назло, сделать принципиально некрасивое. Это не заслуживает уважения никакого», — заявила балерина в беседе с Telegam-каналом «Звездач».