Волочкова поддержала Успенскую в конфликте с соседями

Балерина Анастасия Волочкова высказалась насчет конфликта певицы Любови Успенской с соседями. Бывшая прима Мариинского театра встала на сторону исполнительницы.
Успенская оказалась в центре громкого скандала: у артистки произошла перепалка с соседкой по коттеджному поселку, в ходе которой исполнительница ударила собаку. В результате животное получило травму глаза.
После произошедшего Волочкова встала на сторону певицы, балерина пришла ко мнению, что подобными скандалами до артистки попытались просто «докопаться».
«Когда разборки начинаются между соседями, то это переходит все границы. И если кто-то там попытался подать из соседей в суд на Любовь Успенскую — это говорит об одном, что до публичного известного человека и выдающейся певицы хотели докопаться, сделать ей назло, сделать принципиально некрасивое. Это не заслуживает уважения никакого», — заявила балерина в беседе с Telegam-каналом «Звездач».
По мнению Волочковой, все разногласия можно решить по-человечески. Поэтому дело не стоит доводить до судебного заседания.