Волочкова одной историей поставила жирную точку в вопросе ориентации Баскова

«У нас было трогательное путешествие на Мальдивы. Мы спали в одной постели. В сексе Коля потрясающий мужчина. И если этот Солнцев хочет залезть в постель нашу с Колей, то не пошел бы он лесом. Так получилось, что наши дороги с Колей разошлись и мы остались друзьями, но кто знает, как повернутся события», – заявила Волочкова.