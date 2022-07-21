Волочкова одной историей поставила жирную точку в вопросе ориентации Баскова

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова высказалась о сексуальной ориентации певца Николая Баскова.
В беседе с журналистами издания Blitz+ теледива одной историей поставила жирную точку в вопросе ориентации Баскова. Она рассказала, что у нее с Басковым была искренняя любовь, а их отношениям целых 24 года.
Кроме того, она поведала о совместном отдыхе на Мальдивах.
«У нас было трогательное путешествие на Мальдивы. Мы спали в одной постели. В сексе Коля потрясающий мужчина. И если этот Солнцев хочет залезть в постель нашу с Колей, то не пошел бы он лесом. Так получилось, что наши дороги с Колей разошлись и мы остались друзьями, но кто знает, как повернутся события», – заявила Волочкова.