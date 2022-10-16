Волочкова объяснила, почему передумала исполнять патриотические песни с Брилевым

Артистка балета Анастасия Волочкова объяснила причину своего отказа от исполнения патриотических песен совместно с певцом Владимиром Брилевым.
Сначала балерина рассказывала, что уже работает с артистом над репертуаром. Однако вскоре передумала насчет этой идеи. Волочкова призналась, что хочет сделать для поклонников нечто совсем другое.
«Вы знаете, я не хочу заниматься тем, чем занимаются все люди, когда случается какая-то беда. У меня была такая мысль, но когда я увидела, что делают другие, у меня эта мысль сразу отпала», – отметила артистка в беседе с iReactor.
Балерина рассказала, что дает благотворительные концерты, чтобы хоть как-то поддержать людей в тяжелое время. Волочкова отметила, что свой патриотизм она показывает тихо.
Тем не менее балерина готовится к записи клипа на песню «Молитва о грусти». Звезда отметила, что поклонники увидят ее без привычных пуант, но босиком.