Волочкова назвала себя «женщиной, к которой возвращаются»

Балерина Анастасия Волочкова вновь прокомментировала свое расставание с Сергеем Кузнецовым. Звезда назвала себя женщиной, к которой возвращаются мужчины.

Волочкова признавалась, что у нее были большие планы на совместную жизнь с Сергеем. Она хотела выйти за него замуж, и даже планировала вместе с ним заняться банным бизнесом.

Однако в начале этой недели знаменитость сообщила о расставании с избранником, отношения с которым длились всего около месяца. По словам танцовщицы, в начале нового романа она никогда не задумывается, сколько он продлится.

«Когда я начинаю отношения — не задумываюсь, насколько долго они продлятся. Я умею переводить отношения из романтических в дружественные. Я та женщина, от которой не уходят, а к которой возвращаются. Для любого мужчины я награда», — поделилась она со «СтарХитом».

Точная причина расставания балерины с новым возлюбленным неизвестна. Кузнецов утверждает, что сам стал инициатором разрыва. По его словам, Волочкова сильно его оскорбила.

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