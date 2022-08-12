Волочкова назвала главный недостаток проживания ее дочери с бизнесменом Вдовиным

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни своей единственной дочки Ариадны. Она назвала главный недостаток проживания ее ребенка с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, передает «КП».
По словам балерины, 16-летняя Ариадна живет вместе с экс-супругом балерины бизнесменом Игорем Вдовиным, его новой супругой Еленой Николаевой и их маленьким сыном. Однако Волочкова уверена, что в доме отца ее дочь не может быть своим ребенком.
«Да, она не может быть там своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает», — высказалась балерина.
Волочкова также призналась, что очень гордиться амбициям Ариадны и ее увлечением учебой. Кроме того, звезда российской сцены рассказала, что ее наследница занимается гимнастикой, теннисом, танцами и музыкой.