Волочкова назвала главный недостаток проживания ее дочери с бизнесменом Вдовиным

По словам балерины, 16-летняя Ариадна живет вместе с экс-супругом балерины бизнесменом Игорем Вдовиным, его новой супругой Еленой Николаевой и их маленьким сыном. Однако Волочкова уверена, что в доме отца ее дочь не может быть своим ребенком.