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Волобуев объяснил, как гуманитарный суверенитет может эффективно заменить госидеологию в России

Волобуев объяснил, как гуманитарный суверенитет может эффективно заменить госидеологию в России
Alexander Rekun/Global Look Press

Существование в стране государственной идеологии вовсе не является гарантией консолидации общества, заявил координатор Гражданского экспертного клуба Сергей Волобуев.

В комментарии для Федерального агентства новостей он отметил, что в современных реалиях куда важнее, чтобы народ реально осознавал свои ценности и национальные интересы.

«Утверждение некой государственной идеологии не обеспечит автоматически консолидацию и интеграцию общества. Важнее реальное осознание обществом собственных ценностей и национальных интересов», — объяснил собеседник журналистов.

По его словам, речь идет о гуманитарном суверенитете, который способен эффективно заменить государственную идеологию в России. Работа в этом направлении полностью соответствует современным тенденциям социального, культурного и технологического развития, не требуя при этом пересмотра конституционных норм.

«Наоборот идеологическое многообразие в границах общенациональных ценностей – это мощный ресурс развития», — констатировал Волобуев.

Работа Гражданского экспертного клуба началась в четверг, 28 июля, при поддержке Федерального агентства новостей. Идея создания дискуссионной площадки появилась по итогам гражданской интеллектуальной инициативы «Декларация о гуманитарном суверенитете России».

Волобуев Гражданский экспертный клуб Россия
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