Волобуев объяснил, как гуманитарный суверенитет может эффективно заменить госидеологию в России

Существование в стране государственной идеологии вовсе не является гарантией консолидации общества, заявил координатор Гражданского экспертного клуба Сергей Волобуев.
В комментарии для Федерального агентства новостей он отметил, что в современных реалиях куда важнее, чтобы народ реально осознавал свои ценности и национальные интересы.
«Утверждение некой государственной идеологии не обеспечит автоматически консолидацию и интеграцию общества. Важнее реальное осознание обществом собственных ценностей и национальных интересов», — объяснил собеседник журналистов.
По его словам, речь идет о гуманитарном суверенитете, который способен эффективно заменить государственную идеологию в России. Работа в этом направлении полностью соответствует современным тенденциям социального, культурного и технологического развития, не требуя при этом пересмотра конституционных норм.
«Наоборот идеологическое многообразие в границах общенациональных ценностей – это мощный ресурс развития», — констатировал Волобуев.
Работа Гражданского экспертного клуба началась в четверг, 28 июля, при поддержке Федерального агентства новостей. Идея создания дискуссионной площадки появилась по итогам гражданской интеллектуальной инициативы «Декларация о гуманитарном суверенитете России».