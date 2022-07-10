Volkswagen, который уже никто никогда не купит. Компания показала предсерийный прототип отменённой модели Phaeton D2

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Компания Volkswagen в честь 20-летия модели Phaeton решила показать машину второго поколения, которая так и не увидела свет.





Второе поколение разрабатывалось под кодовым именем Phaeton D2. Проект дошёл до стадии предсерийного прототипа, который мы можем видеть на фотографиях. К сожалению, в 2016 году проект был отменён из-за переориентации бренда на электромобили. К тому же первое поколение провалилось в продаже и было невероятно убыточным для Volkswagen.





При этом машина выглядит современно даже сейчас. К примеру, двойной дисплей приборной панели и мультимедийного комплекса под названием Innovision Cockpit дебютировал лишь в 2018 году на новом поколении Tuareg. И сейчас всё больше автопроизводителей переходят к подобным решениям.





Длина Phaeton D2 составляет 5,06 метра при ширине 1,9 метра. Volkswagen также говорит об интерьере и оснащении премиального класса со шпоном, хромом, кожей, акустической системой Dynaudio. Также упоминается пневматическая подвеска и ряд других особенностей.