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Volkswagen, который уже никто никогда не купит. Компания показала предсерийный прототип отменённой модели Phaeton D2

Volkswagen, который уже никто никогда не купит. Компания показала предсерийный прототип отменённой модели Phaeton D2

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Компания Volkswagen в честь 20-летия модели Phaeton решила показать машину второго поколения, которая так и не увидела свет.  


Второе поколение разрабатывалось под кодовым именем Phaeton D2. Проект дошёл до стадии предсерийного прототипа, который мы можем видеть на фотографиях. К сожалению, в 2016 году проект был отменён из-за переориентации бренда на электромобили. К тому же первое поколение провалилось в продаже и было невероятно убыточным для Volkswagen. 

Volkswagen, который уже никто никогда не купит. Компания показала предсерийный прототип отменённой модели Phaeton D2

При этом машина выглядит современно даже сейчас. К примеру, двойной дисплей приборной панели и мультимедийного комплекса под названием Innovision Cockpit дебютировал лишь в 2018 году на новом поколении Tuareg. И сейчас всё больше автопроизводителей переходят к подобным решениям. 

Volkswagen, который уже никто никогда не купит. Компания показала предсерийный прототип отменённой модели Phaeton D2

Длина Phaeton D2 составляет 5,06 метра при ширине 1,9 метра. Volkswagen также говорит об интерьере и оснащении премиального класса со шпоном, хромом, кожей, акустической системой Dynaudio. Также упоминается пневматическая подвеска и ряд других особенностей.  

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