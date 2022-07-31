Volkskrant: голландцы стали закупать дрова на фоне энергокризиса

Дрова становятся дефицитным товаром в Нидерландах. Поставщики не успевают приспособиться к растущему спросу, сообщает Volkskrant.
Древесина для отопления должна помочь подданным королевства пережить зиму, если энергокризис на территории Евросоюза продолжит усугубляться.
Издание рассказывает историю одного из поставщиков дров Дэвида Вундеринка. Голландцы скупили большую часть его запасов уже в середине лета, тогда как обычно спрос на такого рода товары появляется только осенью.
Повышенный интерес к альтернативным энергоресурсам объясняется сокращением поставок голубого топлива из России. Нидерланды оказались на втором месте среди европейских стран по величине цен на газ.