«Волк в овечьей шкуре»: читатели Die Welt вынесли вердикт украинскому послу в ФРГ Мельнику

«Сегодня он волк в овечьей шкуре. Никаких оскорблений, никаких обвинений. Удивительно. Но когда я его вижу, а ему говорят “ваше превосходительство”, мне становится плохо. Каждый день он встречает людей в Twitter оскорблениями. Там он совершенно другой человек. Но и остальная часть правительства не лучше. Украину нельзя вечно финансировать, это тоже факт», — написал один из читателей немецкого издания.