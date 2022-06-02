«Волк в овечьей шкуре»: читатели Die Welt вынесли вердикт украинскому послу в ФРГ Мельнику

Высказывания и поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника лишь отвращают немцев от страны, интересы которой он должен представлять. К этому мнению пришли читатели немецкого издания Die Welt, передает РИА Новости.
Берлин якобы должен взять на себя лидирующую роль в вопросах материального и военного обеспечения Киева, заявил Мельник. По его мнению, немецкие власти преувеличивают риск стать стороной конфликта в случае наращивания военной помощи Украине.
Несмотря на достаточно сдержанный тон новых высказываний Мельника, немцы уже отлично знают, что на самом деле он — некомпетентный дипломат, не отличающийся тактом. Сейчас этот «волк», просто примерил овечью шкуру.
«Сегодня он волк в овечьей шкуре. Никаких оскорблений, никаких обвинений. Удивительно. Но когда я его вижу, а ему говорят “ваше превосходительство”, мне становится плохо. Каждый день он встречает людей в Twitter оскорблениями. Там он совершенно другой человек. Но и остальная часть правительства не лучше. Украину нельзя вечно финансировать, это тоже факт», — написал один из читателей немецкого издания.
Напомним, Андрей Мельник неоднократно оказывался в центре дипломатических скандалов. Так, он назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой», когда тот выразил непонимание в связи с отказом Киева в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Позднее посол высмеял Берлин из-за «недостаточно быстрых» поставок тяжелого вооружения. В своем Twitter он опубликовал картинку, изображающую улитку с патроном на спине с соответствующей подписью.
Читатели Die Welt уже не удивляются очередной провокации Мельника, продолжая надеяться, что не все представители Украины такие как он, президент Украины Владимир Зеленский или глава МИД Димитрий Кулеба.
«Москва, должно быть, с удовлетворением отметила, насколько посол оттолкнул многих немцев за последние месяцы»;
«Глядя на Мельника, мне снова и снова приходится заставлять себя надеяться, что этот человек и его коллеги Зеленский, Кулеба и так далее — не типичные представители Украины. В противном случае, боюсь, все мои симпатии к этой стране были бы напрасны. Эти политики и “дипломаты” почти наверняка не способны решить любую проблему дипломатическим путем»;
«Мое личное мнение: этот посол наносит такой непоправимый урон Украине, что однажды его там захотят забыть», — поделились мнением комментаторы.
Ранее один из депутатов бундестага предложил выслать Андрея Мельника, продемонстрировав «скорость немецких самолетов».