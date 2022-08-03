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Волейбольный клуб Магнитогорска возглавит знаменитый тренер

Волейбольный клуб Магнитогорска возглавит знаменитый тренер
prt scr youtube.com/SportKuzbass

Волейбольный клуб «Магнитка» в будущем сезоне ждет серьезное обновление. Как стало известно интернет-журналу «Вечерний Магнитогорск», место главного тренера команды займет Денис Матусевич.

prt scr youtube.com/SportKuzbass
prt scr youtube.com/SportKuzbass

Под руководством Дениса Матусевича, кемеровский клуб «Кузбасс» стал элитой волейбола России. Именно благодаря Матусевичу, в 2014 году команда была выведена в «Финал шести» сильнейшего чемпионата страны — Суперлиги.

В карьере тренера были серьезные изменения в 2016, из-за которых Денис Матусевич был вынужден прекратить тренерскую деятельность, но вскоре Денис Аркадьевич продолжил тренировать молодежный состав «Кузбасса».

волейбол кузбасс магнитогорск спорт
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