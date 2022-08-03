Волейбольный клуб Магнитогорска возглавит знаменитый тренер

Волейбольный клуб «Магнитка» в будущем сезоне ждет серьезное обновление. Как стало известно интернет-журналу «Вечерний Магнитогорск», место главного тренера команды займет Денис Матусевич.
Под руководством Дениса Матусевича, кемеровский клуб «Кузбасс» стал элитой волейбола России. Именно благодаря Матусевичу, в 2014 году команда была выведена в «Финал шести» сильнейшего чемпионата страны — Суперлиги.
В карьере тренера были серьезные изменения в 2016, из-за которых Денис Матусевич был вынужден прекратить тренерскую деятельность, но вскоре Денис Аркадьевич продолжил тренировать молодежный состав «Кузбасса».