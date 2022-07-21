Вокально-инструментальная академия «Утренняя звезда» определила финалистов отбора

В отборе приняли участие финалисты «Большой перемены» среди школьников пятых и седьмых классов. Дети прочитали стихотворения и отрывки из произведений классической литературы, исполнили песни и станцевали, сыграли на музыкальных инструментах. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого входили экс-солистка группы REFLEX Елена Максимова, основатель социального проекта «Команда Звездный десант», член экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике Злата Чепурная, исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский и менеджер проектов направления специальных проектов АНО «Большая Перемена» Оксана Аветисова.