Вокально-инструментальная академия «Утренняя звезда» определила финалистов отбора

Отбор в Вокально-инструментальную академию «Утренняя звезда» имени Юрия Николаева состоялся 19 июля.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» был организован проектом Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), который входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Накануне завершился финальный отборочный этап для участия в мюзикле «Большой перемены» и новый проект «Большая перемена. Музыка».
В отборе приняли участие финалисты «Большой перемены» среди школьников пятых и седьмых классов. Дети прочитали стихотворения и отрывки из произведений классической литературы, исполнили песни и станцевали, сыграли на музыкальных инструментах. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого входили экс-солистка группы REFLEX Елена Максимова, основатель социального проекта «Команда Звездный десант», член экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике Злата Чепурная, исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский и менеджер проектов направления специальных проектов АНО «Большая Перемена» Оксана Аветисова.
Финалисты отбора были приглашены на бесплатное месячное обучение в Вокально-инструментальной академии «Утренняя звезда» и на специальную съемку от академии.