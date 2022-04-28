Войска ДНР ударили по позициям националистов в «Азовстали»: спецкор показал кадры с места событий

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Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе рассказал о ситуации на «Азовстали» после неудачного итога переговоров представителей Донецкой Народной Республики с националистами.
Сегодня, 28 апреля, очередная попытка переговоров с осажденными на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе членами нацбатов не увенчалась успехом. Они продолжают саботировать процесс и удерживать гражданских лиц.
«После окончания режима прекращения огня по территории «Азовстали» вновь возобновлены удары из всех видов оружия», – заявил спецкор.
На снимках можно увидеть, как два расчета гранатометов АГС поражают огневые точки противника.
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