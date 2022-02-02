Война с незаконными ларьками продолжается в Ростове-на-Дону

В январе полицейскими Ростова-на-Дону было составлено более 300 протоколов о нелегальном размещении нестационарных торговых объектов.

Штрафы заплатят 355 предпринимателей, 65 незаконных ларьков уже демонтировано, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Однако незаконно установленных торговых точек гораздо больше.

Глава управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов уточнил, что 15 ларьков демонтировано в рамках муниципальных контрактов, остальные 50 убрали собственники после применения штрафных санкций. Частная торговля в городе поощряется, но все должно происходить в рамках закона.

В феврале работа по ликвидации незаконных торговых объектов будет продолжена.

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