Vogue опубликовал репортаж со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: новые фото и подробности от первого лица

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Журнал Vogue опубликовал новые фотографии со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в преддверии выхода июньского номера, посвященного новобрачным, и поделился деталями торжества, которое состоялось в апреле.

Со своей будущей женой, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца, Бруклин Бекхэм познакомился на фестивале Coachella в 2017 году. Сначала общение не задалось, однако Бруклин продолжил ухаживать за Николой, и вскоре они начали встречаться. 23 июня 2020 года пара обручилась. Свадьбу назначили на лето 2021 года, однако из-за карантина ее несколько раз переносили.

Пока весь мир был на карантине, мы обсуждали разные варианты, какой должна быть наша свадьба. Мы думали устроить небольшую вечеринку, однако позже решили, что все же хотим большое торжество. Мы счастливы, что сделали это: так удивительно снова оказаться в компании стольких людей, которых мы любим, — рассказала Никола.

Свадьба, на которой собралось 500 гостей, прошла в поместье отца невесты Нельсона Пельтца. Я здесь выросла, и у меня самые лучшие воспоминания об этом месте. Было невероятно — находиться в месте, которое я люблю и с людьми, которых я люблю, — сказала Никола.

Никола и Бруклин признались, что вдохновлялись свадебной церемонией Дэвида Боуи и супермодели Иман, которые поженились в 1992 году. Вдохновением для прически и макияжа невесты стала другая супермодель, Клаудия Шиффер.

Свадьба продлилась три дня и началась с торжественного ужина, на котором Бруклин и Никола появились в парных белых брючных костюмах. Их для жениха и невесты создал креативный директор Dior Men Ким Джонс. Я не хотела ходить в платьях на протяжении всего торжества, а еще мы любим носить похожие образы, — сказала Никола.



Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Изюминкой церемонии стало платье невесты от Valentino, которое потом долго обсуждали в прессе. Никола призналась, что поначалу хотела добавить больше декоративных элементов и вышивку, однако после одной из примерок решила, что простота наряда выглядит очень элегантной.

Уже после свадьбы стало известно, что, по просьбе матери Николы, в подол платья был вшит амулет от сглаза. Кроме того, голубыми нитками на платье была вышита фраза: “Никола, сердце мое. Ты это я, я это ты. Вся моя любовь, вся моя жизнь, моя красивая девочка. Люблю, мама”. Я счастлива, что она показала мне это после церемонии, потому что я просто расплакалась, — говорит Никола.



Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер



Дэвид и Бруклин Бекхэм



Бруклин признался, что платье произвело впечатление и на него.

Главный момент всей свадьбы был тогда, когда я впервые увидел ее в этом платье. Это был первый раз в моей жизни, когда я почувствовал, что не могу дышать. Меню на свадьбе взял на себя жених: Бруклин увлекает кулинарией, и у него даже есть собственное шоу, в котором он делится рецептами. По его настоянию, во время афтепати гостей угостили фастфудом Wendy’s (в совет директоров компании входит отец Николы Пельтц): по словам Бруклина, это был “идеальный последний штрих”.



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