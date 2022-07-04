Военный журналист Вячеслав Калинин поздравил писателя Гарри Табачника с 90-летием

Журналист и писатель Гарри Табачник, более знакомый своим читателям под псевдонимом Гарри Каролинский, 3 июля отметил свой юбилей — автору книги «Последних хозяев Кремля» исполнилось 90 лет.
С праздником его поздравили родные, друзья и коллеги, включая председателя Комиссии Общественного совета при Министерстве обороны РФ военного журналиста Вячеслава Калинина.
«От всей души поздравляем Гарри Давидовича с юбилеем! Желаем здоровья и творческих успехов, оставаться таким же ярким, интересным и самобытным писателем, выдающимся журналистом!» — приводит его слова издание «Ветеранские вести».
Табачник в 1973 году уехал из СССР в США, где находится и по сей день. Писатель живет в Нью-Йорке и продолжает работать над новыми произведениями.