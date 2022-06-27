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Военный эксперт заявил о подготовке США и Великобританией третьей мировой войны

Военный эксперт заявил о подготовке США и Великобританией третьей мировой войны
Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

США совместно с Великобританией разрабатывают план по третьей мировой войне на европейском континенте. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

«Риторика о возможности ядерной войны, причем локальной, звучит постоянно. США и Британия отчетливо осознают, что Европа не способна одержать победу над Россией силами общего назначения. А значит надо быть готовым к тому, чтобы вести войну с применением тактического ядерного оружия», — объяснил эксперт.

Сивков напомнил, что ядерное оружие в Европе есть только у Франции. Но из-за нерешительности Парижа задействовать его, Вашингтон с 2016 года внедрил программу перевооружения.

Еще до начала спецоперации, в 2021 году, Вашингтон разрешил Германии использовать свое ядерное оружие против России на Украине, подчеркивает Сивков. К третьей мировой войне Запад будет готов через два или три года, резюмировал аналитик.

великобритания константин сивков Россия США третья мировая война
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